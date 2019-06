Heidi, la cagnolina cieca campionessa di agility

Heidi salta gli ostacoli, sale sulla palizzata, zampetta facendo lo slalom, entra ed esce dal tunnel. Heidi è felice, ed è la cosa che più conta. Non abbiamo ancora svelato un piccolo particolare: Heidi è cieca. Eppure fa tutto questo con una disinvoltura e una naturalezza tali che, a primo impatto, nessuno lo direbbe. «Da quando condivido con lei le mie giornate, ogni cosa intorno a me ha assunto un aspetto diverso. Più che un aspetto, ha acquisito un suono e un odore. Dalle foglie che cadono in autunno...

su Luna Nuova di martedì 25 giugno 2019