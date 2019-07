Valerio Capra: da Gundam a Star Wars, gli universi di Robogoat

Ci sono amori che non passano e anche quando sei convinto che siano finiti, in realtà restano lì, sopiti, in letargo nel cuore. Fino a quando un bel giorno qualcosa fa scattare una scintilla e scoppia un ritorno di fiamma. È quello che è successo a Valerio Capra, 40 anni a luglio, condovese di borgata Poisatto, nella vita restauratore di libri e oggetti antichi al centro di restauro dell’abbazia di Novalesa. Tre anni fa ha ri-incontrato un amore della sua giovinezza. Non è una donna, né uno sport. Nemmeno un’auto...

su Luna Nuova di martedì 2 luglio 2019