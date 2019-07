Pet sitter: il mestiere più bello del mondo

Letteralmente, il pet sitter è la persona che assiste l’animale domestico durante l’assenza del proprietario. Detto così, pare una cosa semplice. In realtà, c’è tutto un mondo dietro questo freddo vocabolo inglese, un universo fatto di calore, quello che scaturisce dal rapporto uomo-animale, un’amicizia speciale in grado di riempire una vita e che dura nel tempo. «Perchè il pet sitter si prende cura dell’animale, non è un semplice dog-walker, cioè uno che porta a passeggio i cani, come ci fanno vedere...

su Luna Nuova di venerdì 5 luglio 2019