Viaggiare: dall’Alaska alla Patagonia per raccontare l’ambiente

"Leave everything and wander". Lascia tutto e vaga. È quel sogno impalpabile che tutti, prima o poi, abbiamo accarezzato: mollare la routine della vita ordinaria, gettarsi alle spalle un presente fatto di incombenze e difficoltà per tuffarsi in una dimensione altra, fatta di viaggio, di scoperta, di avventura. Poi però, il più delle volte, la razionalità sale al comando e ti suggerisce di seguire la strada più comoda, fatta delle proprie certezze, perché “mollare tutto”, in fondo, è roba per cuori forti...

su Luna Nuova di venerdì 12 luglio 2019