Dalla Bialetti alla Polti, le idee di Pino Spagnolo

Tempo fa su una rivista specializzata era uscito un articolo in cui si ipotizzava che ogni italiano dovrebbe avere in casa almeno tre oggetti disegnati da lui. Pino Spagnolo, compie 71 anni oggi. Negli ultimi 50 ha messo a disposizione la sua creatività per le più conosciute aziende italiane e straniere per le quali ha disegnato alcuni dei loro prodotti più utilizzati. Dal guscio Meliconi alla Vaporella Polti, dalle caffettiere Bialetti alla macchina per fare la pasta Imperia. Accessori di uso quotidiano, ma anche veri e...

su Luna Nuova di venerdì 19 luglio 2019