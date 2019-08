Da Parigi alla Cina: il lungo viaggio di Federico

Non è stato semplice riuscire ad intervistarlo tra una partenza e l’altra: Cina, Francia, Italia sono entrate ormai a far parte del suo Dna. È di Federico Castigliano, rivolese di origine e di antica famiglia, che stiamo parlando: un sorriso aperto, un modo di raccontare e di raccontarsi che rivela la sua grande abilità di tessitore della comunicazione, ma anche un approccio con la vita e i problemi che non è certo così comune. Pochi giorni a Rivoli, presso i genitori Giorgio e Adriana Rossotto, per riprendersi quel...

su Luna Nuova di venerdì 30 agosto 2019