Le previsioni del tempo con l’occhio alla natura

Alzi la mano chi sapeva che con l’arrivo del brutto tempo i maiali grugniscono sparpagliando paglia e fieno; oppure che se le formiche camminano sparpagliate non pioverà, ma se il tempo minaccia pioggia, si radunano e camminano in fila. O, ancora, che lo spuntare delle nuove gemme sul fico garantisce lo stop delle gelate e dunque la fine dell’inverno, riassunta nel proverbio “non ci si spoglia, se il fico non si infoglia”. C’è tutto questo, e molto altro, nel libro “Meteo d’altri tempi”, scritto da Rita Cristina Manfro...

su Luna Nuova di martedì 17 settembre 2019