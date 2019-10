Tiziano Fratus: pensieri e parole dell’amico degli alberi

È uscito da pochi giorni “Interrestrare - Quaderno di meditazioni”, il nuovo libro di Tiziano Fratus, poeta e scrittore di origini bergamasche ma da anni residente a Trana. Una compagna, una casa fuori dal bosco, undici gatti. Dalla finestra del suo studio si vedono prati e alberi. E non poteva essere altrimenti. Tiziano Fratus scrive di natura e d’alberi. Spiega gli alberi come nessuno: la loro vita, la loro morte, i loro miracoli. Gira il mondo con in tasca questo sapere umile e al tempo stesso cosmico...

su Luna Nuova di venerdì 4 ottobre 2019