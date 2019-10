Olga François, l'ultima produttrice dell'ustrè ad Amazas

Un po’ medicina, in origine, un po’ condimento e accompagnamento gastronomico, in epoca più recente. Un prodotto dalla valenza multipla. Prezioso. Anche perchè il procedimento per ottenerlo necessita di tempo, precisione, pazienza. Il suo nome è l’ustrè, l’estratto di bacche di ginepro. L’origine del termine occitano riporta, appunto, all’estratto, ma anche, secondo alcuni, al suo apparire lucido, “lustro”. Un prodotto molto diffuso fino a poche decine di anni fa nell’alta valle della Dora, dove fra Oulx, Cesana e Bardonecchia abbondava la macchia di ginepro sui declivi calcarei assolati esposti a sud…

Su Luna Nuova di martedì 22 ottobre 2019