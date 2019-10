Nerio Griso: dal pennello leggero al peso del mondo

Declinata da tele e pastelli, la pittura “nascosta” di Nerio Griso è un esempio per chi si avvicina all’arte con l’intento (metti anche solo la speranza) di diventare bravo, ma bravo sul serio, e magari di vivere di sola arte. Un privilegio che Griso non ha, ma che forse avrebbe potuto avere, non fosse stato per quei 28 anni trascorsi da allievo (l’unico) di Ottavio Mazzonis, barone della pittura torinese. Per anni Griso ha prodotto molto, ma non ha esposto né venduto quadri. Quello che ha fatto è stato: migliorarsi...

su Luna Nuova di giovedì 31 ottobre 2019