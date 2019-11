Tommy Bi, da Collegno alla conquista di Roma

E venne il giorno in cui Ettore Messina si lasciò andare ad un «ma quanto è forte Tommaso Baldasso». Se lo dice anche lui, il coach italiano più vincente in circolazione, possiamo fidarci. “Tommy Bi”, 21 anni di Collegno, è oggi uno dei giocatori più amati dai tifosi della Virtus Roma, fresca di ritorno nella Serie A di basket dopo quattro di purgatorio in A2. Baldasso veste i colori giallorossi per la quarta stagione consecutiva e insieme ad Amar Alibegovic, fratello minore del “torinese” Mirza, è anche l’unico...

su Luna Nuova di martedì 12 novembre 2019