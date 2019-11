Luigi Angelino: la natura dello scrittore “non professionista”

«L’Angelino, che di nome fa Luigi, nasce a Torino nel ‘49 e si diletta di scrittura. Vive nella Bassa Valle di Susa, a un tiro di schioppo dalla Sacra di San Michele, imponente manufatto millenario e acciarino d’innesco per immaginarie fantasie. E poi ci sono i monti e i boschi dietro casa, naturale dispensa alla quale attinge per modulare e imbastire rime e racconti nei quali è soprattutto la natura, in tutte le sue forme, ad avere grande rilevanza». È con queste parole che Luigi Angelino, scrittore “non professionista” come si definisce...

su Luna Nuova di venerdì 22 novembre 2019