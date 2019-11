Abbazie: i monaci in val Susa, civiltà dell’accoglienza

Il volume è uscito nei primi mesi di quest’anno, forse un po’ in sordina, visto l’argomento non proprio “facile”. Ma rappresenta un capitolo importante della ricostruzione storica della valle di Susa, utile per capire il Piemonte di oggi risalendo nel tempo fino all’anno Mille e all’influenza che esercitarono i monaci nei secoli seguenti. Un tema che, grazie a questo libro, esce dai convegni di storici medievisti per arricchire un pubblico più vasto e curioso di “saperne di più” sulla valle, sull’essere corridoio di transito...

su Luna Nuova di venerdì 29 novembre 2019