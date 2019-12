Almese: due Stelle Michelin sul menù di Michelangelo Mammoliti

L’orto, la serra, la psicologia che con garbo entra in cucina e si insinua tra i fornelli, i ricordi d’infanzia come ingrediente per raccontare storie e suscitare emozioni, che come d’incanto dal piatto salgono al cervello. Dice la celebre “Guida Michelin” che in Italia ci sono 35 ristoranti che “meritano una deviazione”. Come a dire: se sei di strada, ma devi allungare un po’, fallo pure perché ne vale la pena. Uno di questi è a Guarene, in provincia di Cuneo, sulle colline al confine tra Langhe e Roero: a dirigere la cucina del ristorante & resort “La Madernassa”...

su Luna Nuova di venerdì 13 dicembre 2019