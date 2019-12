Agricoltura, la scelta di Melissa: ciao banca, vado con le api

Quando un destino sta scritto nel nome. Certo ci ha messo un po’ a materializzarsi, ma alla fine il vento fa sempre il suo giro e ti porta dove dovevi arrivare. Forse dovevi farlo un po’ prima, ma non è mai troppo tardi. Melissa è un nome di origine greca, la famosa ninfa che fu trasformata in una fonte, che significa “Ape”. Sì, l’insetto domestico che oltre a donarci miele ed altri sottoprodotti dell’alveare è responsabile di buona parte dell’impollinazione della nostra frutta e della nostra verdura. In poche...

su Luna Nuova di martedì 17 dicembre 2019