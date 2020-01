Dylan Rose: un ragazzo in gamba con il wrestling in testa

Ha cominciato a lottare tre anni fa, dandosi un nome rock (Dylan Rose) e collezionando premi di grido. Ma soprattutto Dylan Rose, al secolo Lorenzo Ferro, è entrato in fretta nella parte: quella del wrestler, che è un mestiere insolito e che guarda naturalmente all’America. Dylan Rose ha 22 anni e vive a Giaveno. Alto 1.82, capelli lunghi e molta umiltà. Un record mondiale probabilmente ce l’ha già, in quanto primo wrestler valdese della storia. In questo momento della vita Lorenzo Ferro è quello che...

su Luna Nuova di venerdì 17 gennaio 2020