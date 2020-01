Alberto Borello: la grande bellezza è una montagna innevata

Bianca, candida, soffice. La neve è poesia. Chi di noi non si è mai affacciato alla finestra ad ammirare rapito i fiocchi scendere lenti e coprire tutto di un velo primordiale. Un evento sempre più raro, ma che riesce ancora a tirare fuori con decisione il bambino che c’è in noi. Eppure non è sempre così. La neve sa anche essere subdola, traditrice, in alcuni casi assassina. Soprattutto se non la si conosce bene e la si affronta con eccessiva spregiudicatezza e superficialità. Per questo i consigli degli...

su Luna Nuova di venerdì 31 gennaio 2020