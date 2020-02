Claudio Muto: contadini e sognatori, prontuario per neorurali

Vado a vivere in campagna, cantava Toto Cutugno negli anni ‘90. Quel ritornello cantilenante e il testo un discretamente banale (“al mio paese si balla in questa notte un po’ gitana di luna piena”) non dicono nulla sulla difficile scelta ma rendono vagamente idea del movimento che alcuni anni dopo animò le grandi città, parliamo di Torino, da dove gruppi di giovani partivano per il “grande viaggio” verso campi e frutteti, spinti dal desiderio di cavarsi da vivere con il lavoro delle proprie mani e il sudore della fronte...

su Luna Nuova di venerdì 7 febbraio 2020