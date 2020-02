Andrew Sound, un dj nell’olimpo progressive

Da consolle nasce consolle. Passi dalla primissima Hercules “giocattolo” a quelle da vero dj professionista, che ti lanciano tra i nomi che contano della progressive house italiana. Non è stato un attimo, no. Non è stato un gioco da ragazzi. Ma se arrivi a conquistare Hardwell, uno dei top player di questo mondo, è perché qualcosa di buono hai combinato. E se hai condiviso la consolle con artisti internazionali del calibro di Firebeatz, Will Sparks, Cristian Marchi, Ummet Ozcan, Vinai e Gabry Ponte, non lo hai fatto certo per caso...

su Luna Nuova di venerdì 21 febbraio 2020