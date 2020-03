Ora Sofia alza la voce nel sollevamento pesi

Due grandi occhi verdi che sprizzano energia, un viso ancora da bambina che nasconde i suoi 23 anni, una voce “nera”, potente, che ogni tanto si può ascoltare nei locali, a qualche festa, una laurea in lingue, tedesco e russo, che sta per materializzarsi. Quando ti trovi di fronte a Sofia Traversa di tutto ti aspetteresti meno che scoprire che si tratta anche di uno dei migliori talenti della pesistica piemontese. È difficile non farsi travolgere dallo stereotipo che vuole il sollevamento pesi uno sport prevalentemente maschile...

su Luna Nuova di martedì 3 marzo 2020