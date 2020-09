Il Risorgimento rivive con Luigi Francesco Des Ambrois

In ogni periodo della nostra storia, recente e passata, ci sono personaggi che riescono, con il loro impegno, il loro carisma, la loro capacità di lottare, a trasformare anche profondamente la società del loro tempo. Personaggi che acquisiscono indubbiamente fama e notorietà nel tempo in cui vivono, ma che poi sembrano quasi essere dimenticati. È qui che si innesta il lavoro dei ricercatori storici, con la loro capacità di ridare visibilità e memoria a chi è stato quasi offuscato dalla polvere del tempo. È “l’operazione” compiuta da Laura Gallizio Giovine, insegnante di francese in pensione da alcuni anni, abitante ad Oulx, che ha recentemente attuato una grande opera di riscoperta di uno dei personaggi della valle che, nel corso dell’800, hanno...

su Luna Nuova di martedì 1 settembre 2020