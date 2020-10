In cammino: eravamo quattro amici sulla "Via degli Dei"

Otto piedi, 140 chilometri, due regioni, 14 comuni. Sono i numeri dell’avventura settembrina di quattro aviglianesi, Anna De Muro, Carla Mattioli, Enzo Bertolini e Marcella Guerri, che dal 22 al 29 settembre hanno percorso la Via degli Dei, il cammino tra Emilia e Toscana. Dopo essersi presi qualche giorno per riposarsi, hanno deciso di raccontare la storia di questa monumentale passeggiata. «Lo spunto per questa bella avventura è arrivato da Carla, che ricordava il film di Pupi Avati “Una gita scolastica” del 1983, ambientato su una parte del cammino», spiegano all’unisono. Di solito i trekker affrontano il tragitto in cinque o più tappe. I più atletici la percorrono in tre tappe con una media di 40 chilometri al giorno. «Il nostro cammino per scelta è stato...

su Luna Nuova di martedì 13 ottobre 2020