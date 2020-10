Tuona il cannone sulle Alpi: la breve guerra del ‘40

Professore di matematica prestato alla ricerca storica? Oppure storico prestato al mondo della scuola? In effetti Mauro Minola rappresenta in modo compiuto il professore di matematica che dedica buona parte del suo tempo libero alla scrittura di saggi storici. E lo fa egregiamente. Nato a Torino, ma residente da molti anni a Giaveno, città nella quale rappresenta un elemento di vivacità culturale, Minola riesce perfettamente a conciliare questi due aspetti nella sua quotidianità, offrendo spesso anche la sua collaborazione ad associazioni culturali in attività collegate alla ricerca storica. Non si è certo adagiato “nel dolce far niente” nel lungo periodo del lockdown di primavera: proprio dal riposo forzato nell’attività scolastica sono infatti “scaturiti” due nuovi libri...

su Luna Nuova di martedì 27 ottobre 2020