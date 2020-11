Freccette: Castelli e il Mondiale giocato da dentro casa

Nell’orrido di assenza e silenzio nel quale è precipitato lo sport si è svolto un Mondiale, quello delle freccette, che entrerà nella storia come il primo ad essere stato giocato da casa. I partecipanti si sono infatti sfidati a distanza: hanno inquadrato il bersaglio con una telecamera e hanno lanciato le freccette mostrando la prova all’avversario, collegato via Skype. Dalla sua casa di Rivoli, Riccardo Castelli, numero 3 d’Italia, a ottobre ha disputato 11 match in 20 giorni. Ne ha vinti 4, non è andato oltre il girone eliminatorio. E oggi dice: «Spero di non giocare mai più una competizione in questo modo». Perché? «Perché è tutto asettico, senza emozione. Quando manca la componente agonistica, anche se non parliamo di sport di contatto, mancano motivazioni...

su Luna Nuova di martedì 24 novembre 2020