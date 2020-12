Segusium: un vestito tutto nuovo per i 58 anni della rivista

Un compleanno importante per “Segusium”, la Società di ricerche e studi valsusini fondata nel lontano 1963, esattamente il 7 dicembre, con l’obiettivo di tutelare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale delle valli di Susa e delle zone limitrofe. Cinquantotto anni di attività che hanno da sempre trovato nel periodico “Segusium” il principale mezzo per comunicare e promuovere i lavori della Società. È infatti uscito, proprio in occasione di questa importante ricorrenza, il numero 58 della rivista approdata in tutte le librerie della valle e nelle edicole convenzionate, oltre che nelle consuete forme di diffusione. La presentazione ufficiale, prevista secondo una consuetudine oramai consolidata, per il 7 dicembre nella sala consiliare del...

su Luna Nuova di martedì 8 dicembre 2020