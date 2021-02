Il secolo di Giuseppe Giacone: buon compleanno, maestro!

Un compleanno sicuramente importante per uno dei grandi nomi dell’arte rivolese: 100 anni per Giuseppe Giacone, nato il 21 febbraio 1921 a Coazze. Cento anni di grande creatività che saranno festeggiati in assoluta semplicità, così come il Covid permette in questo periodo: con la sua famiglia, senza nessun “evento” particolare, nel pieno rispetto di un modo di essere e di apparire, basato sulla riservatezza, che da sempre caratterizza il suo quotidiano. Da alcuni anni non c’è più la compagna di una vita, la moglie Sandra Artus, ma la presenza delle tre amatissime figlie, Elena, Adriana e Maria, è per lui una fonte di continuo affetto e di attenzione. Negli ultimi periodi Giuseppe non dipinge più, ma il suo studio, un’ampia cantina in cui colori...

su Luna Nuova di venerdì 19 febbraio 2021