Spiritualità: i messaggi della natura nelle opere di "Serealain"

Sento di identificarmi bene in tre parole: arte, spirito e natura. La natura è la mia fonte di ispirazione». Si presenta così Serealain, al secolo Serena Zanardo, aviglianese classe ’78, artista sensibile e affascinata dall’universo circostante, la città sui laghi non poteva che essere il suo luogo d’elezione: «Dalla provincia di Asti, dove sono cresciuta, mi sono trasferita a Torino per continuare gli studi - racconta - Nel 2015 mentre ero alla ricerca di un nuovo appartamento in città, mi sono imbattuta spesso in alcuni annunci di affitti ad Avigliana. La mia vita rispecchia molto il mio modo di essere artista, perciò, come seguo i messaggi che mi invia la natura per realizzare le mie opere, ho deciso di seguire i messaggi che mi arrivavano riferiti ad Avigliana. Un...

su Luna Nuova di martedì 13 aprile 2021