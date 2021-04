Lividi e muscoli: l’avventura granata del fisioterapista

Sembrava non fosse iniziata sotto i migliori auspici l’esperienza di Paolo Iuele come fisioterapista del settore giovanile del Torino Calcio: «Alla prima trasferta con l’Under 15 allenata dall’ex centrocampista granata Luca Mezzano - ricorda - vengo “dimenticato” dal pullman nella piazzola di un autogrill sulla Torino-Savona. Per fortuna al seguito c’erano anche diverse auto con i genitori dei ragazzi a bordo e così sono riuscito a raggiungere Cuneo in tempo per la partita». Ma quell’incidente di percorso, che risale alla primavera del 2012, non ha inciso più di tanto sulla crescita professionale del giovane masso-fisioterapista di Rivoli, che ha continuato a prendersi cura dei muscoli delle promesse granata dando prova delle sue capacità. Tanto che, da questa stagione...

su Luna Nuova di martedì 27 aprile 2021