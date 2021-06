Memorie di un bomber: il calcio di Aldo Sartori è un inno all’avventura

Aldo Sartori, a 82 anni, originario di Bussoleno, ha radunato memorie, foto e nomi della sua carriera calcistica tra gli anni 50 e 70. Quando era un cannoniere richiesto anche in Francia. Ci ha fatto delle raccolte da lasciare alla famiglia e agli amici. Non sono libri messi in commercio. Ma chi li vuole, può contattarlo per farsene fare uno dalla copisteria di fiducia. Le immagini valgono da sole il prezzo del biglietto. Raccontano un calcio in bianco e nero, sbucato dai tardi anni 50, quando in valle di Susa se ne vedevano di tutti i colori. Al campo del Bussoleno ad esempio tra il pubblico si scommetteva un panino per ogni gol segnato...

tutto su Luna Nuova di venerdì 4 giugno 2021