Migranti, povertà e dolore: le nuove frontiere di don Luigi Chiampo

Digiti su Google “don Luigi Chiampo”, e la prima cosa che appare è: “...il prete che salva i migranti sulla rotta alpina”. Così ti vede il mondo. L’avresti immaginato, 35 anni fa, quando sei entrato in seminario? «In effetti, no. Ma tante cose le capisci dopo, pur facendole. Questa mia missione è nata nel 2017, quando la valle di Susa è diventata l’unico sbocco per entrare in Francia e hanno cominciato a transitare i migranti. È un’esperienza complessa, perché va oltre l’aspetto umanitario»...

su Luna Nuova di venerdì 9 luglio 2021