Chiesa di Cinisi: la Redemptoris Mater porta la firma valsusina

Ancora pochi giorni, poi la grande statua della Redemptoris Mater e le sculture dell’abside ad essa collegate lasceranno Villarfocchiardo per raggiungere, 1500 chilometri circa più a sud, la nuova chiesa di Cinisi, a Piano Peri, in provincia di Palermo, diocesi di Monreale. Qui, all’ombra del Rocciamelone, ha preso forma in queste ultime settimane, dopo una lunga gestazione, la voluminosa Madonna con bambino alta circa tre metri che rappresenterà il simbolo della nuova chiesa della parrocchia Ecce Homo di Cinisi. Il corposo blocco del peso di circa 10 tonnellate di marmo di Galizia, chiaro ma non bianco come quello delle Apuane, con leggere sfumature color panna, una volta sgrossato dai fratelli Oscar e Loris Cavezzale nel loro laboratorio di...

su Luna Nuova di venerdì 16 luglio 2021