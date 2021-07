La vita del soccorritore e la "variante Opsa" che porta in acqua

Molti li hanno visti all’opera al lago Grande di Avigliana in occasione del Meeting in acque libere di sport acquatici (nuoto di fondo, pallanuoto e nuoto sincronizzato) nel week-end d’inizio luglio. Altri li vedono il sabato pomeriggio lungo la corsia di nuoto libero allestita, sempre sul lago Grande, sotto il santuario. Indossano la divisa della Croce Rossa, un marchio che è tutto un programma. Sono gli Opsa (operatore polivalente salvataggio in acqua) di Rivoli e in questa pagina proviamo a rispondere alle domande dei curiosi: chi siete, cosa fate, come si fa a diventare come voi. Partiamo dalla rotta che conduce all’Opsa. Quella rotta si chiama volontariato. Per diventare Opsa bisogna essere prima volontari della Croce Rossa. Il volontariato è uno dei grandi...

su Luna Nuova di venerdì 23 luglio 2021