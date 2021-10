Claudio Milan, i traguardi del senatore della corsa in montagna

Gente come Claudio Milan possiede quella passione, quel conservante e quel non so che di guerriero che fa passare in second’ordine robe mica da poco come carta d’identità (75 anni, ragazzi), condropatia alle ginocchia, avversità naturali come il ‘ma chi te lo fa fare’ di chi non ti conosce abbastanza. E, non ultimi, avversari più giovani. Il veterano di Almese, che adora le salite, ha calcolato che, in 40 anni di carriera, ha percorso circa 95mila chilometri di corsa: più di due volte il giro della Terra. Ha vinto medaglie ovunque, ma al collo porta soprattutto i ricordi: «Forse avrei dovuto tenere un diario di tutti questi anni spesi a gareggiare e allenarmi»...

tutto su Luna Nuova di venerdì 1 ottobre 2021