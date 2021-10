Liquore di lavanda: dai campi del Vazon l’elisir del "Gran Charle"

Carlo Arlaud, classe 1891, nativo del Vazon di Oulx, non immaginava certo di diventare il simbolo di un’azienda agricola. Invece Gran Charle, nonno Carlo in occitano dell’alta valle della Dora, oltre un secolo dopo campeggia nelle confezioni di farina, sui sacchetti di patate e, soprattutto, sugli amari e sui liquori che questa azienda agricola a conduzione famigliare mette ormai da alcuni anni sul mercato. Il settore più recente è quello della liquoristica, diretta conseguenza della creazione del ramo d’azienda dedicato alla coltivazione delle erbe officinali. E qui Giorgio Arlaud, la moglie Maria Luisa Novarese ed i figli Luca e Jessica hanno saputo interpretare in particolare una pianta molto comune, come la lavanda, per farne una vera e propria eccellenza alcolica...

su Luna Nuova di venerdì 8 ottobre 2021