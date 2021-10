Arriva da Orbassano il vincitore del talent show "The Voice" in Finlandia

Rock nel cuore, 34 anni e una vita divisa tra Orbassano e la Finlandia. Andrea Brosio qualche settimana fa ha partecipato e vinto il talent show The Voice in Finlandia, dove vive ormai da molti anni. Nel 2017 si era classificato terzo e quest’anno è arrivato il primo posto. Ora Brosio si racconta e parla della sua esperienza non solo a The Voice, ma anche del suo percorso artistico e musicale. «Avevo partecipato nell’edizione canonica del 2017 e dopo dieci edizioni hanno fatto un anniversario dove hanno chiamato una selezione di cantanti delle passate edizioni - racconta Andrea Brosio - La competizione si è conclusa il 2 ottobre ed era iniziata il 28 agosto». Quelli i giorni in cui è stata pre registrata. La messa in onda invece risale a qualche giorno fa...

su Luna Nuova di martedì 19 ottobre 2021