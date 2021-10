Giovanni Anzaldo: «La famiglia? Un macello da raccontare al mondo»

Che poi, sarà un caso, ma se mentre si raggiunge la chiesa di Santa Croce a Rivalta per incontrare l’attore Giovanni Anzaldo, autore di "Vite al macello", si viene sverniciati in un vicolo da un trattore spargi-letame e quasi investiti da una 126 rossa degli anni 80, di quelle con la targa che aveva la provincia in arancione, il sospetto che qualcosa nei dedali di Rivalta abbia determinato i connotati tragicomici del suo primo libro è davvero fortissimo...

su Luna Nuova di venerdì 22 ottobre 2021