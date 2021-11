Rivoli, 44 anni con la montagna e gli alpini nel cuore

Lo scorso 11 novembre a Bolzano ha ceduto il comando delle Truppe alpine che aveva assunto tre anni e mezzo prima. Il punto più alto della carriera militare per il generale di corpo d’armata Claudio Berto, 63 anni, origine venete, ma torinese di nascita. Dal 2017 è cittadino rivolese, nonché socio effettivo del gruppo ’Ana: città e territorio alle porte di Torino ed all’imbocco della valle di Susa che aveva già imparato a conoscere per via della sua passione per la montagna...

Su Luna Nuova di venerdì 26 novembre 2021