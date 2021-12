Vita eterna e controllata: le provocazioni nel libro di Marco Tosini

Alla fine Marco Tosini, esperto di banche e finanza, ha realizzato quel coso letterario che aveva in mente prima del lockdown e che il lockdown ha accelerato: scrivere un romanzo di fantascienza che mettesse in guardia dalle tecnocrazie, dalla sottomissione al web, dal controllo delle masse, dalla manipolazione dell’informazione e dei dati scientifici. “Webcrazia - Il segreto di Syd” muove i primi passi in libreria mentre l’autore, che vive a Buttigliera, riceve il benvenuto tra elogi e critiche. Perché l’opera è tanto fantasiosa quanto densa di provocazioni molto attuali. Si sparla dei vaccini, ad esempio...

tutto su Luna Nuova di venerdì 3 dicembre 2021