Bussoleno: due premi per Federico, guerriero dei fornelli

l suo primo sogno da bambino era stato fare il pilota di aerei, una passione virata quasi subito in quella per la cucina. Entrambe ereditate dal padre. Federico Wolf ha soltanto 22 anni, compiuti lo scorso dicembre, ma il suo breve tratto di vita è già stato segnato da tante prove, che lo fanno più adulto di quanto dimostri quella faccia da ragazzino con la barba rada. La prima, devastante per lui e per la famiglia, quella della leucemia, diagnosticata a maggio 2007 e guarita, dopo un’odissea ospedaliera di cinque anni, nel 2012. La seconda, vissuta in età già più adulta, ma non per questo meno difficile, la malattia e la prematura scomparsa dal padre, Gioele, spentosi lo scorso 16 dicembre a soli 64 anni...

