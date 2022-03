Algoritmi e allenamenti nell’exploit di Marco Giordano

Parlare con Marco Giordano, uno dei più forti specialisti italiani di cubo di Rubik (sì, quell’aggeggio malefico che voi ragazzi degli anni 80 un giorno avete seppellito in giardino per occultarne il cadavere), non è un’intervista: è un’esperienza. A parte la strabiliante velocità di esecuzione, di questo ragazzo di nemmeno vent’anni colpiscono la passione e il senso di condivisione con la comunità dei giocatori: ha un canale YouTube nel quale svela i segreti per diventare bravi e si confronta continuamente con i grandi di questa disciplina. Che lui, pratico, chiama sport...

tutto su Luna Nuova di venerdì 11 marzo 2022