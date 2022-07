Protezione civile: quel polo logistico aperto al territorio

Via Cascina del Gallo è quella parte di paese (Bussoleno) fuori dal centro, campo di calcio gestito dalla Polisportiva e il vecchio Istituto tecnico Plana-Bosso, diventato in seguito la succursale dell’Istituto professionale Enzo Ferraris poi dismesso. Per anni la struttura rimane abbandonata, esattamente dal 2009. In seguito vandalizzata. Quando la Croce Rossa Italiana, comitato di Susa, pensa di utilizzare il plesso per un semplice magazzino per i mezzi, è il novembre del 2013. A raccontare è Michele Belmondo, un ragazzo di 30 anni con una capacità straordinaria di fare “rete” sul territorio. È considerato e riconosciuto in molti ambiti come l’anima di tante operazioni. «Insieme a tanti volontari abbiamo cominciato a pulire l’area, il saccheggio aveva reso questo posto...

su Luna Nuova di venerdì 22 luglio 2022