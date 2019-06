Il mito Tony Hadley e i figli dei talent: la musica è servita

Fine settimana intenso per il GruVillage (via Crea 10): tre serate con i miti di ieri e quelli di oggi. Venerdì 21 giugno c’è la grande festa gratuita “105 On Stage”, che in collaborazione con Radio 105 Porta sul palco di Grugliasco i giovani artisti già amato dagli adolescenti: Benji & Fede, Elodie, The Kolors, Mondo Marcio e Jefeo; Sabato 22 giugno segue Irama (20€ più diritti di prevendita), clou del weekend, domenica 23 giugno, uno degli artisti più atei dell’estate torinese: Tony Hadley, con l’apertura di serata affidata al progetto solista di Oscar, leader degli Statuto (posto unico numerato a sedere 30 euro più diritti di prevendita)...

Su Luna Nuova di venerdì 21 giugno 2019

