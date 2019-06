Il corpo raccontato dai danzatori

Il Balletto Teatro di Torino incrocio al propria stagione di danza con la rassegna di teatro di Borgate dal Vivo con il progetto “Il corpo sussurrando”, in scena al teatro Fassino di Avigliana (via IV Novembre 19) venerdì 21 giugno alle 21.

«Il trittico “Il corpo sussurrando” descrive senza equivoci l’intento e il mood della serata: quello di far incontrare poetiche differenti attraverso il corpo», spiegano gli organizzatori. I sei danzatori del Balletto Teatro di Torino dispongono di una formazione eclettica e di alto livello, sia classica che contemporanea. Il gruppo è in grado di portare in scena con precisione e fluidità creazioni di personalità del mondo della coreografia come Itzik Galili, e lavori di artisti emergenti come Yin Yue, Andrea Costanzo Martini, Ella Rothschild, Manfredi Perego e Laura Domingo Agüero...

