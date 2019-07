Ben Harper, le mille anime della black music

settimana di fuoco per il GruVillage 105 Music Festival (via Crea 10): si parte con la data più attesa della rassegna, il concerto di Ben Harper & The Innocent Criminals in programma la sera del 2 luglio; si prosegue mercoledì 3 luglio con Long Live The Queen, serata tributo a Freddy Mercury e soci; mentre giovedì 4 luglio in attesa del fine settimana ci si scatenerà con i ritmi del dj francese Bob Sinclar...

