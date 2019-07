Dream Theater, Wolfmother, Bertè

Dal rock più rock che c’è, al pop per antonomasia. Il GruVillage 105 Music Festival (via Crea 10, Grugliasco) si prepara a servire al proprio pubblico tre concerti evento che più diversi non potrebbero essere. Si parte con i Wolfmother, venerdì 5 luglio, opening act Electric Pyramid (20 più diritti); poi tocca ai mostri sacri Dream Theater, sabato 6 luglio, opening act Vitriol-James Richardson (25 più diritti); in fine arriva la vulcanica Loredana Bertè a Grugliasco con la prima data del tour estivo, lunedì 8 luglio (30 più diritti).