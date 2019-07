Savoretti e Tiersen folk italo-scozzese e suoni da film

Un fine settimana che più eclettico non si potrebbe per il Flowers Festival: in tre giorni nel cortile della Lavanderia a Vapore (corso Pastrengo 51) arrivano il cantautore Jack Savoretti, venerdì 5 luglio dalle 20,45 (38, 32 e 26 euro, l’orario può subire variazioni per esigenze di produzione); una serata a base di dj e cantautorato giovane con Djs From Mars, Immanuel Casto, Romina Falconi e The Andrè, sabato 6 luglio dalle 20 (15 euro); e il polistrumentista e compositore minimalista francese Yann Tiersen, lunedì 7 luglio dalle 20,45 (36, 30 e 24 euro, l’orario può subire variazioni per esigenze di produzione)...

