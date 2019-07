Sul palco Ezio Bosso e la storia della musica

Dal rap alla classica. La settimana del Flowers Festival in corso nel cortile della Lavanderia a Vapore di Collegno (corso Pastrengo 51) si annuncia quanto mai variegata per generi ed artisti ospiti. Si parte martedì 9 luglio (apertura area ore 19, inizio concerti dalle 20, l’orario può subire variazioni per esigenze di produzione, 20 euro) con Rancore, Fast Animals And Slow Kids e Giancane; giovedì 11 luglio tocca ad uno dei concerti più attesti dell’estate torinese: il Flowers Festival ospita Ezio Bosso & Europe Philharmonic Orchestra; mercoledì 10 luglio Zen Circus, Giovanni Truppi, Io e la Tigre...

Su Luna Nuova di martedì 9 luglio 2019

