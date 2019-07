Al Flowers Festival la musica per l’Africa

Fine settimana molto italiano e variegato per il Flowers Festival. Venerdì 12 luglio dalle 20 salgono sul palco della Lavanderia a Vapore di Collegno (corso Pastrengo 51, biglietti 18 euro, biglietti su www.mailticket.it e www.ticketone.it) il rapper pugliese Mecna, il trapper romano Side Baby e il cantautore Dutch Nazari; sabato 13 luglio, dalle 20 tocca al producer electro The Bloody Beetroots, l’artista indie/hip hop Priestess e la band torinese Fran e i Pensieri Molesti (biglietti 15 euro più prevendita); lunedì 15 luglio dalle 20.45 (l’orario può subire variazioni per esigenze di produzione) tocca al collettivo The Liberation Project, affiancato da Phil Manzanera, N’faly Kouyate, Cisco Bellotti e Roberto Formignani (biglietti 18 euro più prevendita, biglietti su www.mailticket.it e www.ticketone.it).

Su Luna Nuova di venerdì 12 luglio 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!