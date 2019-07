‘Block’, quando il parkour incontra il circo moderno

Il programma del 18° festival internazionale di circo contemporaneo “Sul Filo del Circo” organizzato dal Cirko Vertigo con la direzione artistica di Paolo Stratta, venerdì 12 e sabato 13 luglio alle 21 al teatro Le Serre (via Lanza 31) propone la compagnia NoFit State & Motionhouse (Regno Unito) in “Block”, spettacolo per la prima volta in Italia. Chiude la settimana domenica 14 alle 21 sempre a Le Serre la compagnia francese Elastic & Francesca con “El Spectacolo”, anche questa una anteprima nazionale...

Su Luna Nuova di venerdì 12 luglio 2019

