Gramatik: al GruVillage 105 Music Festival il profeta sloveno del Future Funk

Un venerdì tutto da ballare quello del GruVillage 105 Music Festival (via Crea 10, Grugliasco). Alle 22 sale sul palco Gramatik, musicista e produttore sloveno tra i più noti e apprezzati della scena musicale contemporanea a Grugliasco con l’unica data italiana di questa estate. In apertura di serata i “nostri” The Sweet Life Society, closing act a cura di Simo J di Radio 105.

